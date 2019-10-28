В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переговорах с adidas
Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой клуб ведёт переговоры с немецкой фирмой adidas, специализирующейся на изготовлении спортивной экипировки.
«Как верно сказано, у нас действующий контракт с Under Armour, поэтому говорить о ведении каких-либо переговоров не приходится. А «поверхностное общение» на таком узком рынке, как рынок спортивной экипировки, и вовсе является обязательным элементом экосистемы», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
После 14 туров «Локомотив», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на три очка отставая от «Зенита» и по дополнительным показателям уступая «Ростову».
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