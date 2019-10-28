Егоров высоко оценил судейство Еськова в матче «Локомотив» — «Спартак»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова на матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (0:3).
«Алексей Еськов хорошо провёл матч, у него не было особо моментов, чтобы прибегать к помощи VAR. Были, конечно, небольшие огрехи, где-то пропустил жёлтые карточки, но это нюансы. После разбора игры я проговорю с Алексеем некоторые вопросы.
Фол Баринова? Игрок шёл резко, Бакаев успел убрать ноги, как итог — Баринова наказывают жёлтой карточкой. Если бы было какое-то агрессивное поведение, то должна была быть красная карточка, а так, арбитр принял абсолютно верное решение», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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