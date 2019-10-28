Судья Мешков получил отрицательную оценку за матч «Рубин» — «Урал»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил действия главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» – «Урал» (0:0) Виталия Мешкова.
«Мешков ошибся, не показав жёлтую карточку Артёму Фидлеру за момент с Хвичей Кварацхелией на 81-й минуте матча «Рубин» – «Урал». Ему была снижена оценка из-за данного эпизода, и как итог он получил отрицательную оценку за данный матч», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Рубин», набрав 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (18) – шестой.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.
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