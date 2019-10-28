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Крала в матче «Локомотив» — «Спартак» просматривали скауты трёх клубов АПЛ

Крала в матче «Локомотив» — «Спартак» просматривали скауты трёх клубов АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание европейских клубов.

Как сообщает Club Call, за выступлением 21-летнего чешского футболиста во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» следили скауты сразу трёх представителей английской Премьер-лиги. Вероятно, одним из них является «Эвертон», интересующийся игроком уже некоторое время.

В дерби с «железнодорожниками» Крал вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Красно-белые по итогам встречи добились победы со счётом 3:0.

Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии» за € 12 млн. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Алекс принял участие в пяти матчах.

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