Роналду: моя цель — оставаться молодым, становясь старше

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о роли таланта в футболе, соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и своей цели.



«В 19-20 лет я понял, что футбол — это цифры, титулы, рекорды и голы. Чтобы стать эффективным бомбардиром, необходимо в первую очередь обладать талантом. Без этого ничего не получится. Но талант без работы бесполезен. Ничего и никогда просто так не падает с неба. Я бы никогда не попал туда, где был, без упорной работы.



Соперничество с Месси в Испании позволило нам стать лучше, эффективнее. В „Реале“ я чувствовал больше его присутствие, чем в Манчестере, чувствовал больше давления. Но это было здоровое соперничество.



Моя цель — оставаться молодым, становясь старше. Я хочу быть конкурентоспособным как можно дольше. Покажите мне футболиста моего возраста, который играет на том же уровне, что и я, и в такой же команде, как «Ювентус», — приводит слова Роналду France Football.

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