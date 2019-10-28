Губернатор Калининградской области следит за расследованием гибели футболиста

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что губернатор Антон Алиханов следит за расследованием гибели футболиста Ивана Вшикова, который погиб в полицейском участке.
«Эта ситуация произошла внутри системы правоохранительных органов, они продолжают заниматься этим делом. Насколько я знаю из СМИ, кого-то из сотрудников этого отдела даже уволили. Дело находится в ведении МВД и Следственного комитета. Они занимаются проверками всей этой истории. По мере необходимости губернатору Калининградской области Антону Алиханову докладывают о ситуации», — передаёт слова пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила полицейских в смерти брата. Мать футболиста также высказала подозрения в убийстве сына полицейскими.
- 28 октября 2019
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