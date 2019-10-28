Возле стадиона московского «Спартака» начался пожар
В Тушино возле стадиона московского “Спартака” — «Открытие Арена» начался пожар.
В настоящий момент пожарные бригады ведут борьбу с огнём. Рядом с очагом возгорания также находятся новые жилищные комплексы.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Spartakovez.
Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года. Стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей. Вместимость стадиона составляет 45 360 зрителей. В 2018 году на «Открытие Арене» состоялось пять матчей чемпионата мира.
«Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведёт 4 ноября с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
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