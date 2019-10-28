Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп был доставлен в больницу после того, как не смог извлечь наушник из уха, сообщает The Athletic.



По информации источника, Реднапп выступал в качестве эксперта в эфире телеканала BT Sport, однако после программы не смог вынуть наушник из уха. Съёмочная группа канала попыталась вытащить предмет при помощи плоскогубцев, однако попытка не увенчалась успехом. Позже было принято решение отвезти Реднаппа в больницу.



«Когда я пришёл, мне вставили наушник, но когда я попытался его вынуть, его часть отломилась и застряла в ухе. Мне пришлось поехать в больницу, потому что, когда парни пытались достать наушник, загнали его ещё глубже», — отметил Реднапп.