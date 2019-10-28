Канал «Зенита» на YouTube достиг отметки в 500 тыс. подписчиков

Канал «Зенита» на YouTube достиг отметки в 500 тыс. подписчиков, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Канал был открыт в марте 2012 года. На нём в еженедельном режиме освещается жизнь клуба и команды, выпускается «G-Drive Шоу», «Раздевалка», «Скрытая камера», показываются тренировки и интервью футболистов, проводятся трансляции товарищеских игр, матчей «Зенита-2» и молодёжного состава.

14 роликов, размещённых на канале, собрали более 1 млн просмотров.

«Зенит», набрав 32 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч петербургский клуб проведёт 2 ноября с московским ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 19:00 мск.