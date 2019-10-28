«Спартак»: пожар в Тушине не угрожает клубным объектам инфраструктуры
Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением в связи с возникшим пожаром в Тушине рядом с клубным стадионом «Открытие Арена».
«Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки вдалеке от стадиона «Открытие Арена» и тренировочной базы «Спартака» в Тушине. По предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный непогашенным костёр. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчёты», — сообщается в телеграм-канале Spartak Media.
Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года. Стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей. Вместимость стадиона составляет 45 360 зрителей. В 2018 году на «Открытие Арене» состоялось пять матчей чемпионата мира.
В МЧС прокомментировали пожар рядом со стадионом «Открытие Арена»
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