Дюков высказался о заявке Казани на проведение финала Суперкубка УЕФА

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Сегодня, 28 октября, РФС завершил подготовку заявки на проведение финала турнира на стадионе «Казань Арена». Предполагаемые даты проведения матчей — 10 августа 2022 года и 16 августа 2023 года.
«В рамках стратегии развития футбола до 2030 года РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи. Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведённого чемпионата мира по футболу.
Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.
- 28 октября 2019
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