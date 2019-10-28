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Дюков высказался о заявке Казани на проведение финала Суперкубка УЕФА

Дюков высказался о заявке Казани на проведение финала Суперкубка УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Сегодня, 28 октября, РФС завершил подготовку заявки на проведение финала турнира на стадионе «Казань Арена». Предполагаемые даты проведения матчей — 10 августа 2022 года и 16 августа 2023 года.

«В рамках стратегии развития футбола до 2030 года РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи. Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведённого чемпионата мира по футболу.

Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Казань направила в РФС документы для подачи заявки на проведение Суперкубка УЕФА
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