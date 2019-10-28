Жирков рассказал о дополнительной мотивации в предстоящем матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России со своим бывшим клубом — ЦСКА.
«По мне, когда выходишь играть против команды, за которую выступал, дополнительная мотивация всё равно остаётся. Сыграть без ошибок, а лучше забить, конечно, в таких играх хочется ещё больше. Своя особенность в таких матчах, безусловно, присутствует. Конечно, со временем чувства могут притупляться, но процентов 30 принципиальности, если можно так сказать, всё равно остаётся в любом случае.
Пусть последние результаты у „армейцев“ не очень, но ЦСКА такая команда, которая всё равно играет в свой футбол. Опасна в нападении, хорошо действует в обороне. А если наступает неудачная полоса, она всё равно умудряется находиться наверху. Так что списывать со счетов „армейцев“ точно рано.
В чём заключается феномен ЦСКА? Это работа президента клуба и тех, кто в нём работает. Взять те же покупки. Стоимость минимальная, отдача — большая. Всё вместе это и даёт результат. Но я хочу сказать, что и все наши последние приобретения работают, если мы говорим о тех, кто выходит на поле», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».
- 28 октября 2019
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