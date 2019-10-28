Стало известно, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» после матчей

Представители «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» рассказали о питании футболистов после матчей.

«В раздевалку „Зенита“ привозят от 20 до 30 пицц. Курьеры уже знакомы с логистикой и спецификой доставки заказа. На выезде же сотрудники «Зенита» изучают варианты пиццерий и советуются с хозяйской командой. Это обязательно должна быть «Маргарита». Обычный хлеб с томатным соусом и небольшим количеством сыра. Мы исключаем мясные пиццы, с морепродуктами, грибные.



Игроки всегда питаются за 3–4 часа до матча, если он начинается поздно. Перед матчем игроки могут съесть банан или специальный спортивный батончик. Пицца – это не ритуал, это просто еда», – приводит слова начальника команды „Зенит“ Евгения Кошелева „Спорт Бизнес Online“.



«В раздевалке на домашних матчах игрокам «Спартака» предлагается паста. А в ресторане стадиона команду ждёт традиционный ужин, приготовленный из свежих высококачественных продуктов с высоким содержанием белка и углеводов.



В среднем игроки съедают полторы-две порции пасты в раздевалке. На ужин игрокам предлагают блюда с печёным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, а также овощи и фрукты», — рассказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин.



«От пиццы мы отказались три года назад. На мой взгляд, она слишком жирная. Это была совместная инициатива с Юрием Палычем Сёминым, он любит контролировать детали, связанные со здоровьем и восстановлением игроков», — сказал врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

На клубной базе «железнодорожников» сами пекут хлеб, а после матчей игрокам дают спагетти и гамбургеры.

«В нашем меню — болоньезе с индейкой или говядиной, спагетти с томатами. Главное, чтобы было нежирно. Свинину мы не используем. Ещё есть спагетти с сёмгой, но без сливочного соуса. В общем, нужно максимум углеводов, белков и минимум жиров. На выезде у нас табу на морепродукты, дома они в небольшом количестве допускаются.



Мы также заказываем игрокам гамбургеры, но без жирных соусов, только сальса или томатный, а котлета — из нежирной говядины или курицы. Булочки они выпекают специально для нас из подходящей муки», – добавил Карлицкий.