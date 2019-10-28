Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жуана Жезуса, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, петербургский клуб и португальский «Порту» в последние месяцы запрашивали информацию о 28-летнем футболисте. Помимо этих клубов Жезусом интересуются «Торино» и «Сампдория». Отмечается, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не рассчитывает на бразильского защитника, поэтому трансфер может состояться зимой.

Жезус перешёл в «Рому» из миланского «Интера» в 2016 году. Контракт 28-летнего бразильского футболиста с римской командой рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Жезус принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Дриусси: «Зенит» быстро вернулся к победам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019