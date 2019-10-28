«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жуана Жезуса, сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, петербургский клуб и португальский «Порту» в последние месяцы запрашивали информацию о 28-летнем футболисте. Помимо этих клубов Жезусом интересуются «Торино» и «Сампдория». Отмечается, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не рассчитывает на бразильского защитника, поэтому трансфер может состояться зимой.
Жезус перешёл в «Рому» из миланского «Интера» в 2016 году. Контракт 28-летнего бразильского футболиста с римской командой рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Жезус принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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