Бэйл: не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, мне интереснее гольф
Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл признался, что интересуется спортом больше, чем политикой.
«Что касается „Брекзита“, смотрю на вещи с финансовой точки зрения. „Брекзит“ определённо повлияет на меня, так как придётся поступать иначе с деньгами и инвестициями. Но я не читаю глупости, которые пишут об этом в прессе. Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Понятия не имею.
Не могу говорить о том, что мне неинтересно. Меня больше интересует гольф, вот и всё. Могу назвать лучших гольфистов мира. Что буду делать, когда выйду на пенсию? Буду играть в гольф. Я не слишком много думал об уходе на пенсию, но мне уже 30 лет, нужно понемногу строить планы», — приводит слова Бэйла The Telegraph.
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- 28 октября 2019
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