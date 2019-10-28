Сафонов: мною интересовалась «Фиорентина», но зачем мне уходить из «Краснодара»?

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что им интересовалась итальянская «Фиорентина», которая предлагала за него € 1 млн.

«Да, я слышал. Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать. Благодарен клубу и хочу отплатить ему за всё, что для меня сделал.

О чём мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить", — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «КраСава».