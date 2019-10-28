Мусаев: когда Мамаев освободился, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что бывший полузащитник «быков» Павел Мамаев не держит зла на клуб, который расторг с ним контракт.
«В случае с Пашей это не первый случай. Я тоже к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит. Когда меня только назначили, он одним из первых подошёл и сказал, что на него могу рассчитывать.
Он проводил удачный сезон. Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар». И это правильно. Расстроен произошедшим, но надо двигаться дальше", — сказал Мусаев в интервью YouTube-каналу «КраСава».
Напомним, Мамаев около года пробыл по стражей в СИЗО и колонии за избиение нескольких человек в Москве. После ухода из «Краснодара» он перешёл в «Ростов» на правах свободного агента.
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