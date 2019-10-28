Смоллинг вернётся в «Манчестер Юнайтед» после окончания аренды в «Роме»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому», вернётся в английский клуб по окончании срока действия арендного соглашения, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Смоллинг вернётся в «Манчестер Юнайтед», несмотря на слухи, что он может остаться в римской команде на постоянной основе. Напомним, действующий контракт Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.
Смоллинг перешёл в «Рому» на правах аренды в конце августа 2019 года. В текущем сезоне английской защитник принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. «Рома» набрала 16 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Рома» объявила о переходе Смоллинга
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