Вальверде: Вела был вариантом для «Барселоны» в прошлом году, но не сейчас

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде опроверг информацию о возможном переходе в клуб мексиканского нападающего «Лос-Анджелеса» Карлоса Велы.
«Я помню, что в прошлом году у нас был вариант с трансфером Велы. Мы об этом говорили. Но сейчас мы не на трансферном рынке. У нас есть футболисты», — приводит слова Вальверде EPSN Deportes.
В нынешнем сезоне 30-летний Вела установил рекорд MLS, забив больше всего голов за один сезон. В 31 матче регулярного сезона мексиканец отличился 34 раза.
Вела начинал карьеру в лондонском «Арсенале» в 2005 году и за несколько последующих лет успел поиграть в аренде за «Сельту», «Саламанку», «Осасуну» и «Вест Бромвич Альбион». В 2011 году Вела перешёл в «Реал Сосьедад» — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В составе баскского клуба он провёл шесть лет, а в 2017 году отправился в MLS.
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