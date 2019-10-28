«Спартак» интересуется 20-летним белорусом Шкуриным

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему минского «Энергетика-БГУ» Илье Шкурину, сообщает «Прессбол».

По данным источника, форвард находится в сфере интересов российского клуба. Форвардом интересуется также минское «Динамо».

20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Беларуси (в 19 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей (5 — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки. Сыграл четыре матча за молодёжную сборную Беларуси U21, в которых результативными действиями не отметился.

«Энергетик-БГУ», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, опережая зону вылета на три очка.