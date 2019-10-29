Матип может пропустить шесть недель из-за травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может пропустить до шести недель из-за травмы колена, сообщает Liverpool Echo.
Напомним, игрок мерсисайдского клуба получил повреждение в матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:0), который состоялся 28 сентября. Согласно прогнозам, камерунский защитник сможет выйти на поле не раньше, чем через полтора месяца. Таким образом, Матип может пропустить матч чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который пройдёт в Ливерпуле 10 ноября. На данный момент защитник «Ливерпуля» восстанавливается после травмы при помощи физиотерапии.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидеров также входят «Манчестер Сити» (22) и «Лестер Сити» (20).
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