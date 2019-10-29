Карпин: по мне, смешно звучит: «Ростов» — в чемпионской гонке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не претендует на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Чемпионская гонка — это разговоры журналистов и болельщиков. По мне, смешно звучит: «Ростов» — в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с «Зенитом». Уверен, что с этим связано многое. Нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что получилось с «Зенитом». Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться», — сказал Карпина в программе «Футбол России».
«Ростов», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.
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