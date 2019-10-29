Байрамян: после разгрома в матче с «Зенитом» было стыдно
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о том, как переживал после поражения в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:6).
«Наверное, в этом чемпионате впервые столкнулись с подобной ситуацией. Такой крупный счёт и болезненное поражение – в первые два дня после этого лично мне и ребятам внутри было стыдно. Дома с детьми старался о футболе не думать, даже не смотрел другие матчи, хотя обычно слежу за РПЛ. Хотелось от этого отключиться и поскорее выйти на поле, тренировка это другое. Карпин после игры сказал всё по делу, он сказал, что нужно. Именно такое поражение покажет, насколько мы сильный командой и насколько можем держать удар и двигаться вперёд», — сказал Байрамян в программе «Футбол России».
Карпин: по мне, смешно звучит: «Ростов» — в чемпионской гонке
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