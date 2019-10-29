Балахнин: «Ростов» всё ещё сложно причислить к грандам

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил выступление донского клуба в нынешнем сезоне.
«Сегодняшний «Ростов» — такая команда, которая может сыграть отлично, а в следующем матче сорваться. В нынешнем сезоне подопечные Карпина точно стали лучше, но их всё ещё сложно причислить к грандам. Естественно, они намерены бороться за высокие места, медали. У «Ростова» видно большое желание, но вопрос, получиться ли в итоге добиться высоких целей.
Уверен, со временем конкуренты начнут прибавлять. Тот же ЦСКА станет лучше, а пятёрка лидеров наверняка расширится. Думаю, «Спартак» также способен вмешаться в борьбу. Так что дальше «Ростову» будет сложнее», — приводят слова Балахнина «Известия».
«Ростов», набрав 29 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит», набравший 32 очка в 14 матчах.
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