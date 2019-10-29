Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
«Я вообще не фанат этого. Возможно, это просто часть моей старой школы, но я думаю, что всё ещё слишком много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот невероятна. Мгновенное решение. Чёрное и белое. Но очень сложно использовать VAR, когда у вас всё ещё есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается. Вы забиваете, есть взрыв эмоций, а затем VAR. Приходится ждать, гол это или нет», — приводит слова Милнера The Guardian.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Милнер провёл 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2020 года.
Милнер рассказал, как ван Дейк его подкалывает из-за возраста
- 29 октября 2019
-
07:38
-
07:06
-
06:46
-
04:24
-
04:04
-
03:41
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26
Партнерский контент