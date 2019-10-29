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Ибрагимович может стать одноклубником экс-полузащитника ЦСКА

Ибрагимович может стать одноклубником экс-полузащитника ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может сменить клубную прописку, сообщает журналист Николо Шира в своём «твиттере».

Сообщается, у Ибрагимовича есть вариант продолжения карьеры в бразильском «Фламенго», а также в итальянских «Наполи» и «Болонье». Отметим, во «Фламенго», выступает бразильский полузащитник Витиньо, который известен российским болельщикам по игре за ЦСКА.

Запись доступна на странице Николы Ширы в «твиттере».

Действующее контрактное соглашение Златана Ибрагимовича истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать контракт с Ибрагимовичем после того, как он станет свободнм агентом.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч за «Гэлакси», в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Ибрагимович вошёл в символическую сборную MLS по итогам сезона
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