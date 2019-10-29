Ибрагимович может стать одноклубником экс-полузащитника ЦСКА

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может сменить клубную прописку, сообщает журналист Николо Шира в своём «твиттере».
Сообщается, у Ибрагимовича есть вариант продолжения карьеры в бразильском «Фламенго», а также в итальянских «Наполи» и «Болонье». Отметим, во «Фламенго», выступает бразильский полузащитник Витиньо, который известен российским болельщикам по игре за ЦСКА.
Запись доступна на странице Николы Ширы в «твиттере».
Действующее контрактное соглашение Златана Ибрагимовича истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать контракт с Ибрагимовичем после того, как он станет свободнм агентом.
В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч за «Гэлакси», в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.
- 29 октября 2019
-
07:38
-
07:06
-
06:46
-
04:24
-
04:04
-
03:41
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26