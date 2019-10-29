Бывший игрок «Манчестер Сити» Родуэлл не перейдёт в «Рому»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джек Родуэлл не перейдёт в «Рому» на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport. По данным источника, руководство римлян не было убеждено в способностях 28-летнего англичанина, который находился в «Роме» на просмотре в течение недели.

Родуэлл является воспитанником «Эвертона», цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл «Манчестер Сити». Проведя два года в стане «горожан» и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в «Сандерленд», где выступал четыре года. Прошлый сезон хавбек провёл в «Блэкберне», куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб. Уже полгода Родуэлл является свободным агентом.