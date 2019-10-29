Ван дер Варт призвал «Тоттенхэм» купить у «Аякса» Зиеша

Бывший полузащитник «Аякса» и «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэль ван дер Варт призвал лондонский клуб приобрести хавбека амстердамцев Хакима Зиеша. По словам голландского футболиста, он уже отправил текстовое сообщение президенту «Тоттенхэма» Даниэлю Леви, посоветовав обратить внимание на Зиеша.

26-летний Зиеш забил семь голов в 17 матчах в текущем сезоне. В минувшем сезоне «Аякс» выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Текущий контракт Зиеша с «Аяксом» рассчитан до 2022 года.

«Я надеюсь, Зиеш перейдёт в «Тоттенхэм Хотспур». Я отправил Леви сообщение, сказал, чтобы он подписал его после окончания сезона. Убеждён, что Зиеш может стать сенсацией в Лондоне», — цитирует ван дер Варта NOS.

Голландский хавбек выступал за «Тоттенхэм» с 2010 по 2012 год.