«Интер» намерен летом бесплатно подписать Вертонгена

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает The Guardian.
По информации издания, следующим клубом бельгийца может стать миланский «Интер». Нерадзурри хотели договориться со «шпорами» о переходе Яна в зимнее трансферное окно, однако лондонцы дали понять, что не намерены расставаться с игроком в середине сезона. В связи с этим итальянский клуб готов подождать до лета, когда у Вертонгена истечёт контракт с «Тоттенхэмом», чтобы заполучить его бесплатно.
Отмечается, что руководство «шпор» продолжает переговоры с 32-летним футболистом и надеется сохранить его в команде. Однако преимущество на стороне «Интера». Нерадзурри намерены предложить защитнику контракт на три года, в то время как «Тоттенхэм» не готов продлевать соглашение на столь длительный срок.
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