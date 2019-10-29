Бывший тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Сельту»
Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия входит в число претендентов на должность наставника «Сельты», сообщает Radio Galega. Грасия на этом посту может сменить Франа Эскрибу, под руководством которого клуб из Виго неудачно стартовал в нынешнем сезоне.
«Сельта» занимает после 10 туров в Примере лишь 17-е место, набрав только девять очков. При этом кандидатура Грасии не является очевидной, учитывая, что испанец был уволен из «Уотфорда» в нынешнем сезоне после провала на старте.
Грасия возглавлял «Рубин» с мая 2016 года по июнь 2017 года. При нём казанцы провели 33 матча, но одержали только 12 побед.
Эмери: был с Грасией, когда «Уотфорд» его уволил
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