Бывший тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Сельту»

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия входит в число претендентов на должность наставника «Сельты», сообщает Radio Galega. Грасия на этом посту может сменить Франа Эскрибу, под руководством которого клуб из Виго неудачно стартовал в нынешнем сезоне.

«Сельта» занимает после 10 туров в Примере лишь 17-е место, набрав только девять очков. При этом кандидатура Грасии не является очевидной, учитывая, что испанец был уволен из «Уотфорда» в нынешнем сезоне после провала на старте.

Грасия возглавлял «Рубин» с мая 2016 года по июнь 2017 года. При нём казанцы провели 33 матча, но одержали только 12 побед.