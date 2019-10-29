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«Спартак» показал, что осталось за кадром в победном дерби с «Локомотивом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром в победн
«Спартак» показал, что осталось за кадром в победном дерби с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» в ролике на клубном канале в YouTube показала, что осталось за кадром в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби состоялось 27 октября на стадионе «РЖД Арена» и завершилось победой красно-белых со счётом 3:0.

В ролике показана разминка футболистов перед стартовым свистком, их эмоции в подтрибунном помещении, а также поведение нового главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско, ключевые моменты встречи и радость команды после триумфа.

После 14 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (29) располагается на третьей строчке. Лидером первенства является «Зенит» (32).

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