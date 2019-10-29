«Спартак» показал, что осталось за кадром в победном дерби с «Локомотивом»
Пресс-служба «Спартака» в ролике на клубном канале в YouTube показала, что осталось за кадром в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби состоялось 27 октября на стадионе «РЖД Арена» и завершилось победой красно-белых со счётом 3:0.
В ролике показана разминка футболистов перед стартовым свистком, их эмоции в подтрибунном помещении, а также поведение нового главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско, ключевые моменты встречи и радость команды после триумфа.
После 14 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (29) располагается на третьей строчке. Лидером первенства является «Зенит» (32).
Новая роль Бакаева – просто супер. Именно она обеспечила «Спартаку» победу
Но вряд ли Зелимхан будет играть на этой позиции всегда.
- 29 октября 2019
-
12:27
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:13
-
09:59
-
09:58
-
09:22
-
09:06
-
08:32
-
07:38
-
07:06
-
06:46
-
04:24
-
04:04
-
03:41
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
Партнерский контент