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«Я и сам был деревом». Быстров объяснил шутку над форвардом «Краснодара» Бергом

«Я и сам был деревом». Быстров объяснил шутку над форвардом «Краснодара» Бергом
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров объяснил, зачем пошутил над нападающим «Краснодара» Маркусом Бергом.

В конце августа после матча «быков» с «Локомотивом» (1:1) Быстров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию сосны и написал «Берг.м #краснадар». На втором фото он задал пользователям социальной сети вопрос, лучше ли сосна, чем Берг.

«Картинка с Бергом и сосной? Да что ж она так всех зацепила! Рассказываю: я сидел в Краснодаре, погода — великолепная, сосна — красивая, и в каком-то эпизоде мне захотелось написать «Берг». Но это не значит, что я считаю его деревянным футболистом. Да, может, он не супертехничный, но я и сам был деревом, ха-ха. Так что не собирался никого обидеть. Я его оскорбил? Чем? Подписал красивую высокую сосну его именем — всё. Он хороший футболист, играет в сборной Швеции, забил много голов. Но если бы мне пришлось выбирать между Бергом и Игнатьевым, я отдал бы предпочтение нашему молодому игроку», — приводятся слова Быстрова на сайте телеканала «Матч».

Берг: я дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России
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