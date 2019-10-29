Роналду признался, что был раздражён собственной игрой в матче с «Локомотивом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1). Португалец признался, что был раздражён собственной игрой.

«Мы встречались с «Локомотивом», соперник отказался играть в футбол, они просто припарковали автобус. Было сложно забить, я не смог отличиться, это меня расстроило. Но всё в порядке, самое главное — победа нашей команды.

Оказавшись в раздевалке, я успокоился. После матча отправился поужинать с друзьями, добрался домой в 4 утра, выпил стакан воды со льдом и лёг спать. Я проспал до 10, позавтракал и отправился в тренажёрный зал. Без такой дисциплины невозможно находиться на вершине 15 лет», — приводит слова Роналду France Football.