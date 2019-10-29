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Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона

Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона
Футбол / Италия 0

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона, сообщает Tuttosport. 41-летний Буффон рассчитывает остаться в клубе и в следующем сезоне.

По данным источника, голкипер готов остаться. В то же время руководство «Ювентуса» также рассматривает возможность продления контракта. Перед началом следующего сезона ему будет уже 42 года. Если он подпишет новый годичный контракт, то завершит карьеру в 43 года.

В минувшем сезоне Буффон выступал за «ПСЖ», но затем по обоюдному согласию с клубом решил прекратить сотрудничество. После этого голкипер вернулся в «Ювентус», где фактически стал дублёром Войцеха Щенсны. При этом Буффон сообщил, что его устраивает такая роль в туринском клубе.

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