Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.



«Лучший русский футболист, с которым мне приходилось играть? Андрей Сергеевич [Аршавин], однозначно. Самый сильный тренер? Тоже просто. Карпин», — приводятся слова Быстрова на сайте телеканала «Матч».



Быстров является воспитанником «Зенита», в составе которого дебютировал на взрослом уровне в 2002 году. Спустя три года Владимир перебрался в московский «Спартак», где провёл четыре года, а затем вернулся в петербургский клуб. В период с 2014 года и до завершения карьеры в 2018 году выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». С 2004 по 2013 год Быстров вызывался в сборную России, с которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы—2008.

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