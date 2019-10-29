«Милан» интересуется Ракитичем

Руководство «Милана» интересуется полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем, сообщает Football Italia. По данным источника, в переходе хорватского хавбека заинтересован спортивный директор клуба Иван Газидис.
Сам Газидис косвенно подтвердил, что клубу необходимы опытные футболисты. Спортивный директор в одном из интервью подчеркнул, что у «Милана» в составе очень много юных игроков. В связи с этим Газидис рассчитывает, что теперь клуб попытается приобрести более опытных футболистов.
Сам Ракитич, судя по всему, готов покинуть «Барселону». В текущем сезоне он практически не выходит на поле. Хорват говорил, что хотел бы остаться в каталонском клубе, но может перейти в другую команду, чтобы вновь получать игровую практику. На игрока претендует миланский «Интер».
- 29 октября 2019
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