«Милан» интересуется Ракитичем

Руководство «Милана» интересуется полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем, сообщает Football Italia. По данным источника, в переходе хорватского хавбека заинтересован спортивный директор клуба Иван Газидис.

Сам Газидис косвенно подтвердил, что клубу необходимы опытные футболисты. Спортивный директор в одном из интервью подчеркнул, что у «Милана» в составе очень много юных игроков. В связи с этим Газидис рассчитывает, что теперь клуб попытается приобрести более опытных футболистов.

Сам Ракитич, судя по всему, готов покинуть «Барселону». В текущем сезоне он практически не выходит на поле. Хорват говорил, что хотел бы остаться в каталонском клубе, но может перейти в другую команду, чтобы вновь получать игровую практику. На игрока претендует миланский «Интер».