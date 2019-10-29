Роналду: нужно быть имбецилом, чтобы не учиться у Гиггза и Скоулза

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о пользе, которую он извлёк, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». Вспоминая период, проведённый в Англии, Роналду отметил старших партнёров по команде.

«Нужно использовать мозги. Если у человека есть хоть немного ума, он будет смотреть на примеры других, тех, кто его превосходит. Именно так я и поступил, когда был в «Манчестер Юнайтед» с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Руудом ван Нистелроем и Рио Фердинандом. Если человек не учится у таких ребят, то он просто имбецил.

Цель не в том, чтобы просто скопировать что-то у других. Нужно адаптироваться, используя примеры. И я сделал именно так. У меня был талант, я наблюдал за лучшими.

Сэр Алекс Фергюсон меня многому научил. Я осознал, что могу много забивать, а не только идти в дриблинг и делать передачи. Я начал думать, как стать игроком без слабых мест. Мог забивать правой ногой, левой ногой, головой», — цитирует Роналду France Football.