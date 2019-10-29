Тарасов — о 21 млн бедных в России: а что, Путин в этом виноват?

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о симпатиях к президенту России Владимиру Путину.



«Мне просто нравится, что Путин делает для России. Наверное, много что и не нравится, но он наш президент, я его люблю. Примеры, где мне что-то в нём не нравится, приводить не хочу. Зачем мне его критиковать? Я его поддерживаю.



В России 21 млн бедных? А что, Путин в этом виноват? Это в каких-то регионах происходит. За всем он уследить не может просто физически, у него много дел. Я пытаюсь спроецировать, как у него начинается день – представьте, сколько у него головной боли. 10 млн человек в России живут без тёплого туалета? Если задуматься, можно и в плюс сказать, для людей много сделано: сколько храмов построено! Это плохо? Я каждую неделю хожу в храмы, мне нравится, когда я проезжаю и вижу новые храмы, мне от этого кайфово. А моей маме комфортно ходить в туалет на даче, и что теперь?



Три главных успеха Путина? Мне нравится, как он выражает свою точку зрения, как ведёт переговоры и что нас чуть-чуть стали уважать и побаиваться. Это нормально. Если тебя опасаются, значит уважают», — сказал Тарасов в ролике на канале «Всему Головин» в YouTube.

Тарасов: жду, кто в меня поверит. Готов поехать в Катар, почему нет?