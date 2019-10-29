Тарасов: Крым оттяпали у другой страны? Почему это другая страна?

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о присоединении Крыма к России в 2014 году.
«Мы оттяпали кусок другой страны? А ты страдаешь от этого как-то? Я – нет. Оттяпали? А почему ты считаешь, что это другая страна? Ты прям чётко знаешь всё и уверен в том, что Крым – это не наша страна? Я тебе расскажу на своём примере. Тарасов – футболист «Локомотива», получает € 3 млн – скажешь ты или кто-то другой. Я сижу и ржу над этим. Ты видел договор? Нет. Я тоже не видел этого договора (Будапештский меморандум. – Прим. «Чемпионата»), но мне понравилось то, что Путин сделал. Он сказал: «Я сделаю», и он это сделал. Я говорю тебе о его человеческих качествах, о его характере. Я не видел этого договора. Ты читал этот договор? Как ты можешь рассуждать? Был договор – да, согласен с тобой.
Весь мир так говорит? Почему ты говоришь «весь мир»? Не надо говорить за весь мир, у всех разные мнения. Кто-то считает, что сделали неправильно, кто-то – что правильно. Ты спросил меня не о том, правильно он сделал или нет. Я тебе говорю о характере. Какие страны говорят о нарушении договора? Германия, Франция, Испания? А мне всё равно на Францию, Италию и Испанию, я вообще плевать на них хотел. Я смотрю на то, что с моей страной происходит.
Путин всегда отстаивает свою точку зрения, я считаю. Например, то, что мы вышли на разговоры с Америкой, раньше всё было вообще достаточно тяжело. Я говорю про последние два-три года. Началось какое-то общение. А также то, как он высказывался об Украине как о братском народе. Я говорю лишь о том, что если человек сказал, то он сделал. Это качество мне нравится в людях, это достойно. Только мужик может так сделать», — сказал Тарасов в ролике на канале «Всему Головин» в YouTube.
- 29 октября 2019
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