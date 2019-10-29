Тарасов: интересно попробовать себя в Думе. Людям должны пенсию повысить

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о желании попробовать себя в политике.



«Что касается моих слов про политику после завершения карьеры, каких-то разговоров не было, но я думаю об этом. Если бы меня позвали в Думу, наверное, да, мне это интересно, попробовать себя в чём-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А углубиться в политику, изучить всё…



К какой из четырёх партий в Думе ближе мои взгляды? Ни к какой. Я за партиями не слежу. Это не плохо. Я же не говорю, что завтра туда пойду. Поиграю в футбол сначала. Возможно ли этому обучиться? Можно, а почему нет? Если есть талант, то можно. Людям должны пенсию повысить», — сказал Тарасов в ролике на канале «Всему Головин» в YouTube.

Тарасов — о 21 млн бедных в России: а что, Путин в этом виноват?