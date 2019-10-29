Татаев: Галицкий каждого мальчишку в академии «Краснодара» знает по имени

Защитник «Краснодара» и молодёжной сборной России Алексей Татаев, выступающий на правах аренды в чешском клубе «Млада Болеслав», рассказал об игре в шахматы и общении с Сергеем Галицким.

«Сеанс одновременной игры с 20 соперниками – это очень тяжело. Наверное, мне повезло – нашёл удачный ход. Уверен, что один на один у меня шансов против него не было бы. Очень сильный игрок. В первый год, по-моему, Сергей Николаевич ни одной партии воспитанникам академии не отдал. Поддаться? Наоборот, было огромное желание выиграть! Самого Галицкого победить в шахматы – это такая честь, память на всю жизнь. Он поздравил, сказал: «Молодец».

Галицкий вообще очень тёплый человек. Видели бы вы, как он с детьми общается. Помню, мне было лет 14. Иду по базе, а навстречу Галицкий, протягивает руку и спрашивает: «Лексо, как дела?» Я чуть сознание не потерял от неожиданности! Мне кажется, он каждого мальчишку в академии знает по имени», — рассказал Татаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Татаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.