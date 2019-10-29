Рахимов: Глушаков может вернуться на уровень, который у него был в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о полузащитнике грозненского клуба Денисе Глушакове. Бывший капитан «Спартака» перешёл в «Ахмат», когда грозненцев возглавлял Рахимов.

«Может ли Глушаков вернуться на уровень, который был в «Спартаке»? Я думаю, может вернуться на тот уровень. Но это не просто, когда ты в течение большого количества времени находишься в стрессе, переживаешь моменты, которые не очень приятны. У него же не только личные сложности, но и профессиональные. Тяжело от этого отойти. Большой период для восстановления нужен. Ты должен полностью от этого отречься. Я думаю, у него есть возможность, он себя не исчерпал», — цитирует Рахимова «Спорт день за днём».

Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата» после поражения команды от «Сочи». В итоге Рахимова на этом посту сменил Игорь Шалимов.