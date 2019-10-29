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Семак: «Зенит» — фаворит матча с «Томью» на бумаге, кубковые игры непредсказуемы

Семак: «Зенит» — фаворит матча с «Томью» на бумаге, кубковые игры непредсказуемы
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 1/8 финала Кубка России с «Томью», который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 30 октября, и начнётся в 20:00 мск.

«Подготовка проходит в обычном режиме, все готовятся к матчу с «Томью». Посмотрим по состоянию, у нас есть ещё один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу, исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой, это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

Мы фавориты на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьёзно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить. Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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