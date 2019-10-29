Зидан: Бэйл не говорил, что хочет уйти из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 11-го тура Примеры с «Леганесом», который состоится в среду, 30 октября. Особое внимание было уделено полузащитнику команды Гарету Бэйлу, который, по слухам, планирует сменить клуб зимой. Ранее стало известно, что Бэйл улетел в Лондон.
«Бэйл? Когда он счастлив, всем хорошо известно, как он может играть. О нём пишут очень много, появляются слухи, но у нас хорошие взаимоотношения. Он старается, хорошо тренируется. Все напряжённые ситуации связаны с большим количеством слухов.
Он активно участвует в жизни команды, приносит пользу. Ему разрешили временно покинуть расположение команды, потому что он пока всё равно не может играть. Но он не говорит, что хочет уйти.
Когда с ним всё в порядке, он много играет. Что касается травм, то такое происходит, лучше спросить его самого», — цитирует Зидана Marca.
- 29 октября 2019
-
16:57
-
16:45
-
16:24
-
16:24
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
15:08
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:53
-
12:39
-
12:39
-
12:27
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:25
-
10:20