Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан: Бэйл не говорил, что хочет уйти из «Реала»

Зидан: Бэйл не говорил, что хочет уйти из «Реала»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 11-го тура Примеры с «Леганесом», который состоится в среду, 30 октября. Особое внимание было уделено полузащитнику команды Гарету Бэйлу, который, по слухам, планирует сменить клуб зимой. Ранее стало известно, что Бэйл улетел в Лондон.

«Бэйл? Когда он счастлив, всем хорошо известно, как он может играть. О нём пишут очень много, появляются слухи, но у нас хорошие взаимоотношения. Он старается, хорошо тренируется. Все напряжённые ситуации связаны с большим количеством слухов.

Он активно участвует в жизни команды, приносит пользу. Ему разрешили временно покинуть расположение команды, потому что он пока всё равно не может играть. Но он не говорит, что хочет уйти.

Когда с ним всё в порядке, он много играет. Что касается травм, то такое происходит, лучше спросить его самого», — цитирует Зидана Marca.

Форвард «Реала» Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к игре с «Леганесом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019