Сульшер рассчитывает, что Фред сможет заменить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что рассчитывает на качественную игру полузащитника Фреда в отсутствие травмированного Поля Погба. Французский хавбек выбыл из строя до декабря. 30 октября в кубке Английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».
«По всей видимости, Фред займёт позицию Погба на некоторое время. Он здорово играл в последнее время.
Нет смысла говорить о том, как долго Погба будет в «Манчестер Юнайтед». Важно, что пока он нам не может помочь. Поль был великолепен, он создаёт шансы, это нам необходимо. Но теперь себя должны проявить другие.
«Челси» хорошо с нами сыграл, но результат для них был плохим. Да, победа со счётом 4:0 впечатляет. Но я не думаю, что мы были настолько лучше», — цитирует Сульшера Mirror.
- 29 октября 2019
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