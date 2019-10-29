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Сульшер рассчитывает, что Фред сможет заменить Погба

Сульшер рассчитывает, что Фред сможет заменить Погба
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что рассчитывает на качественную игру полузащитника Фреда в отсутствие травмированного Поля Погба. Французский хавбек выбыл из строя до декабря. 30 октября в кубке Английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».

«По всей видимости, Фред займёт позицию Погба на некоторое время. Он здорово играл в последнее время.
Нет смысла говорить о том, как долго Погба будет в «Манчестер Юнайтед». Важно, что пока он нам не может помочь. Поль был великолепен, он создаёт шансы, это нам необходимо. Но теперь себя должны проявить другие.

«Челси» хорошо с нами сыграл, но результат для них был плохим. Да, победа со счётом 4:0 впечатляет. Но я не думаю, что мы были настолько лучше», — цитирует Сульшера Mirror.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба пропустит ещё как минимум месяц
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