ФСБ проводит обыски по делу о мошенничестве при возведении арены в Петербурге

Экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ сегодня, 29 октября, проводит операцию в связи с возможным крупным мошенничеством при строительстве стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Как сообщает «Фонтанка», в рамках операции проходят 25 обысков. По версии следствия, генподрядчик арены ООО «Группа компаний «Охрана» завышала стоимость оборудования систем безопасности на 30-100%, а деньги уходили на расчётные счета нерезидентов в Латвии. Кроме того фирму подозревают в поставке на стадион камер видеонаблюдения более низкого качества, чем предполагалось проектом. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в ГСУ Следственного комитета.



Также интерес силовиков вызвали контракты ООО «П.С.П.-Колизей». Компания поставляла светодиодные экраны и работала не напрямую с «Метростроем» как с генподрядчиком строительства, а с ГК «Охрана».

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