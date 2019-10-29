ФСБ проводит обыски по делу о мошенничестве при возведении арены в Петербурге

Экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ сегодня, 29 октября, проводит операцию в связи с возможным крупным мошенничеством при строительстве стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
Как сообщает «Фонтанка», в рамках операции проходят 25 обысков. По версии следствия, генподрядчик арены ООО «Группа компаний «Охрана» завышала стоимость оборудования систем безопасности на 30-100%, а деньги уходили на расчётные счета нерезидентов в Латвии. Кроме того фирму подозревают в поставке на стадион камер видеонаблюдения более низкого качества, чем предполагалось проектом. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в ГСУ Следственного комитета.
Также интерес силовиков вызвали контракты ООО «П.С.П.-Колизей». Компания поставляла светодиодные экраны и работала не напрямую с «Метростроем» как с генподрядчиком строительства, а с ГК «Охрана».
- 29 октября 2019
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:33
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:45
-
16:24
-
16:24
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
15:08
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:53
-
12:39
-
12:39
-
12:27
-
12:10