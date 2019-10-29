«Зенит» отреагировал на новость о проверках, связанных со строительством арены

В «Зените» отреагировали на появившуюся информацию о проверках, связанных со строительством стадиона на Крестовском острове.



«В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией «Зенит Арена» – завершённый строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приёмки, были задокументированы. Концессионным соглашением между клубом и городом определён механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. «Зенит Арена» совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.



Комментировать же события и договорённости между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства», — заявил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.



Напомним, что стадион, согласно концессионному соглашению, перешёл в управление к «Зениту» сразу после проведения чемпионата мира. К тому моменту арена была давно сдана в эксплуатацию подрядчиками и строителями.

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