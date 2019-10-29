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Пети — Джаке: закрой рот, работай и старайся вернуть доверие фанатов «Арсенала»

Пети — Джаке: закрой рот, работай и старайся вернуть доверие фанатов «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мнением о поступке капитана лондонской команды Гранита Джаки, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».

«Что касается ситуации с Джакой, я никогда не видел ничего подобного. Для меня он больше не может быть капитаном „Арсенала“. Это исключено. То, что он сделал, было недопустимо. То, что он делал на поле — это одно, и честно говоря, я не знаю, что он привнёс в командную игру. Но то, что Джака совершил, покидая поля, совершенно другое. Так поступать нельзя — это сродни предательству в Англии.

Если бы мы встретились с Джакой, я бы сказал: „У тебя самая захватывающая работа в мире, и иногда приходится чем-то жертвовать ради неё. Ты должен понимать, что когда играешь за такой большой клуб, как “Арсенал», и ты его капитан, то должен быть примером как на поле, так и за его пределами. Прямо сейчас ты им не являешься. Поэтому уйди в тень, не отвечай на вопросы, которые могут вылиться в проблему. Просто закрой рот, работай и постарайся вернуть доверие болельщиков и товарищей по команде", — приводит слова Пети Goal.com со ссылкой на Paddy Power News.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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