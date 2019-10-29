Девушки объяснили, зачем украли алюминиевую фигуру Дзюбы

Одна из задержанных девушек по обвинению в краже в Подольске алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на допросе в полиции назвала мотивы своего поступка.

«Вы же подошли и сказали: „Вы украли Дзюбу. Пройдёмте с нами“. А мы такие: „В смысле? Какого Дзюбу? А, этот, который теперь у нас дома стоит“. В общем-то, мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа.



Фамилия Дзюба? Я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я всё время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоём нам будет как-то уютней», — приводятся слова девушки в телеграм-канале Mash.

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