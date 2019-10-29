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Эмери: Джака расстроен и опустошён после конфликта с фанатами «Арсенала»

Эмери: Джака расстроен и опустошён после конфликта с фанатами «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал состоянии капитана лондонской команды Гранита Джаки после конфликта с болельщиками. Напомним, во время замены швейцарца в матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний хавбек послал болельщиков.

«Граниту и команде пришлось нелегко. Сейчас он расстроен, опустошён и опечален. Мы общались с ним накануне. Утром он провёл тренировку с командой, но было видно, что Джака подавлен. Гранит предан клубу, он всегда хочет помочь „Арсеналу“. Его поведение на тренировках, в клубе и в отношении товарищей по команде было идеальным. Он знает, что поступил неправильно. Он чувствует это сердцем, и это нормально для человека.

Каждый из нас нуждается в поддержке болельщиков. Поддержите его, поддержите команду. Мы должны с достоинством воспринимать критику, это часть нашей работы. Думаю, Гранит должен извиниться. Мы предложили ему сделать это», — приводит слова Эмери официальный сайт «Арсенала».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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