Эмери: Джака расстроен и опустошён после конфликта с фанатами «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал состоянии капитана лондонской команды Гранита Джаки после конфликта с болельщиками. Напомним, во время замены швейцарца в матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний хавбек послал болельщиков.
«Граниту и команде пришлось нелегко. Сейчас он расстроен, опустошён и опечален. Мы общались с ним накануне. Утром он провёл тренировку с командой, но было видно, что Джака подавлен. Гранит предан клубу, он всегда хочет помочь „Арсеналу“. Его поведение на тренировках, в клубе и в отношении товарищей по команде было идеальным. Он знает, что поступил неправильно. Он чувствует это сердцем, и это нормально для человека.
Каждый из нас нуждается в поддержке болельщиков. Поддержите его, поддержите команду. Мы должны с достоинством воспринимать критику, это часть нашей работы. Думаю, Гранит должен извиниться. Мы предложили ему сделать это», — приводит слова Эмери официальный сайт «Арсенала».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 29 октября 2019
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:33
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:45
-
16:24
-
16:24
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
15:08
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:53
-
12:39
-
12:39
-
12:27
-
12:10